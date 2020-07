Feira livre: aberta licitação para revitalizar praça

Propostas serão conhecidas dia 10 de agosto; revitalização no Parque Cidade Nova é orçada em mais de R$ 1 milhão

Está marcada para o dia 10 de agosto a licitação para revitalização do canteiro central da Avenida Júlio Xavier da Silva, no Parque Cidade Nova, para onde será transferida a feira livre, que já acontece aos domingos no mesmo bairro, porém em área residencial. O projeto não é unanimidade entre os guaçuanos por causa da necessidade de corte e árvores. Mas, claro, agrada a quem reside nas imediações da feira.

Na justificava que consta do documento de licitação para a realização do projeto, é argumentado que inúmeros estudos foram realizados juntamente com os próprios feirantes, “chegando-se a conclusão que será necessário um novo local, mais amplo, que traga mais conforto e segurança aos feirantes e usuários”.

O piso da área será em bloquete intertravado, recebendo guias e sarjetas. O valor estimado para esta contratação é de R$ 1.063.781,00. O valor será financiado pelo Banco do Brasil. O prazo de execução é de 120 dias.

Em entrevista à Gazeta, mês passado, o secretário de Planejamento, Luís Henrique Bueno Cardoso, informou que 12 árvores permanecerão no canteiro e sete serão relocadas.

Pelo projeto, um corredor de 27 metros por 380 metros será implantado no canteiro central, tendo oito entradas para veículos e outras seis para pedestres. O projeto contempla a disponibilidade de banheiros químicos para uso dos feirantes e da população em geral. A justificativa é de que este tipo de alternativa é de mais fácil manutenção.

PAVIMENTAÇÃO

As pavimentações asfálticas, guias e sarjetas no Jardim Tabajara e de rua do Distrito de Martinho Prado Junior também serão licitadas em agosto, no dia 12.