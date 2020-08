Feira Livre: MP instaura inquérito sobre mudança de área

Advogado entrou com representação por entender que mudança não beneficia feirantes e nem moradores

A mudança da feira livre para o canteiro central do Parque Cidade Nova é alvo de inquérito civil aberto pelo Ministério Público decorrente de representação apresentada pelo advogado José Martini Neto. Ele entende que o projeto não beneficia os moradores ou os feirantes, mas apenas os donos de restaurantes. Isto porque, o prefeito Walter Caveanha (PTB) declarou em julho de 2019, em reunião com feirantes, que a ideia era pavimentar o canteiro central que, de segunda a sábado, pode servir de estacionamento para os clientes de restaurantes das imediações.

A Prefeitura já foi notificada para responder as questões levantadas pela Promotoria Pública por meio da representação de número 0474/2020. “Não estou vislumbrando que haja interesse de feirantes ou moradores e, sim, de beneficiar os restaurantes que não têm estacionamento”, observa o advogado, explicando que ingressou com a representação no início deste mês. O pedido é que o MP suspenda a homologação da licitação, realizada no último dia 10, em caráter liminar, visto ainda a não apresentação de qualquer estudo de impacto ambiental ou relatório de estudo ambiental decorrente da medida.

José Martini coloca ainda que a Prefeitura não pode mexer no canteiro central porque foi instituído pelo loteador como sistema de recreio, atualmente chamado de área verde. “Não pode desconfigurar a área uma vez instituída. As questões feitas pela Promotoria serão referentes a todas as nuances sobre as questões ambientais”, reforça. Além disso, o município pode ser responsabilizado pelo furto e roubo de veículos estacionados na área a ser criada para tal finalidade.

Para o advogado, qualquer mudança que envolve o meio ambiente, como no caso da supressão de árvores observada para a construção do corredor de ônibus (Avenida Alíbio Caveanha), deve ser discutida em audiência pública. Colocação que, como coloca, consta do artigo 151, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município.

PROJETO

Na justificava que consta do documento de licitação para a realização do projeto de mudança da feira livre, é argumentado que inúmeros estudos foram realizados juntamente com os próprios feirantes, “chegando-se a conclusão que será necessário um novo local, mais amplo, que traga mais conforto e segurança aos feirantes e usuários”.

Consta ainda que o piso da área será em bloquete intertravado, recebendo guias e sarjetas. O valor estimado para esta contratação é de R$ 1.063.781,00, que será financiado pelo Banco do Brasil. O prazo de execução é de 120 dias. Pelo projeto, um corredor de 27 metros por 380 metros será implantado no canteiro central, tendo oito entradas para veículos e outras seis para pedestres.

O projeto contempla a disponibilidade de banheiros químicos para uso dos feirantes e da população em geral. A justificativa é de que este tipo de alternativa é de manutenção mais fácil.

PREFEITURA

A Secretaria de Comunicação Social informou que a Secretaria de Negócios Jurídicos não vai se pronunciar sobre o caso.