Feiras: suspensa a venda de itens não alimentícios

Fiscais da SSM irão percorrer as nove feiras livres da cidade, a fim de verificar a determinação

A SSM (Secretaria de Serviços Municipais) suspendeu a venda de itens não alimentícios nas feiras livres que são realizadas de terça-feira a domingo. A suspensão entrou em vigor na última quinta-feira (25) indo ao encontro do decreto municipal que suspendeu o comércio não essencial a partir da última quarta-feira (24).

Com isto, só podem participar das feiras as barracas de hortifruti, temperos e de alimentação em geral e mesmo assim apenas com a retirada no local. No caso dos pasteis, por exemplo, podem ser vendidos, mas não consumidos no local.

A gerente da SSM, Delma Cristina de Freitas, lembrou que a fiscalização está sendo feitas nas nove feiras livres que acontecem de terça-feira a domingo. No caso da feira de domingo, ela pontua que há um total de 219 barracas, sendo que 107 estão autorizadas a funcionar porque vendem itens alimentícios. “112 não autorizadas são dos setores de roupas, armarinho e calçados”, detalhou.

Também está proibido o funcionamento da feira popular, conhecida como “feira do rolo”, também realizada no Parque Cidade Nova. A feira popular reúne 60 bancas.