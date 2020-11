Feriado: comércio não abre no Dia de Finados

O Dia de Finados, lembrado na próxima segunda-feira (2 de novembro), é considerado feriado nacional e, portanto, quase nada funciona nesta data. O comércio de rua, por exemplo, estará fechado e reabre na terça-feira (3). O mesmo vale para a Prefeitura, Câmara Municipal e autarquia. Os serviços essenciais mantêm plantão.

O Buriti Shopping abre na segunda-feira (2), sendo a praça de alimentação das 11h30 às 21h30, e as lojas das 14 às 20 horas. As lojas do Shopping Boulevard estarão abertas das 11 às 21 horas e a praça de alimentação das 11h30 às 21h30. Os cinemas de ambos os shoppings também já retomaram o funcionamento.

Abre e fecha

SAÚDE

Estarão em funcionamento o Pronto Socorro do Hospital Municipal (foco nos casos de coronavírus), as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II e Santa Marta, além da Santa Casa.

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Cemitérios: estarão abertos das 6 às 18 horas

Feiras: não há feiras às segundas

Coleta de lixo: normal

SAMAE E DEFESA CIVIL

O Samae e a Defesa Civil mantêm equipes de plantão para o atendimento a emergências.

Samae: 0800 – 102 028

Defesa Civil: 199

SECRETARIA DE ESPORTES

Todos os centros esportivos permanecerão fechados em prevenção ao coronavírus.

POUPATEMPO

Não haverá expediente, o atendimento será retomado na terça-feira (3)