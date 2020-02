Festival de Teatro está com inscrições abertas

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para o 11º Festival de Teatro de Mogi Guaçu. As apresentações são programadas para o mês de maio, no Teatro Tupec do centro Cultural. A premiação para o 1º lugar é de R$ 4 mil.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de março diretamente na Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida dos Trabalhadores, 1.651, Jardim Camargo ou através de e-mail sc-eventos@mogiguacu.sp.gov.br ou via correios. As apresentações acontecem dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de maio sempre às 20 horas.

A premiação está marcada para o dia 23 de maio, às 16 horas, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural. A premiação para o 1º lugar é de R$ 4 mil, o segundo R$ 3 mil, o terceiro R$ 2 mil e do quarto ao sexto lugar o valor é de R$ 2 mil. Todos também ganham troféus.

Haverá ainda troféus de melhor direção, melhor atriz, melhor ator e medalhas de menção honrosa aos que se destacarem nos seguintes quesitos: cenário, figurino, iluminação, sonoplastia, maquiagem, atriz e ator revelação, atriz e ator coadjuvante,

Ano passado, o festival contou com seis espetáculos que foram avaliados por comissão julgadora formada por Angélica Colombo, Neto Villar e Suéllen Carvalho.