Fila se forma na Prefeitura para pagamento do IPTU

Uma fila se formou nesta segunda-feira (15) do lado de fora da Prefeitura por conta do pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da Taxa de Coleta de Resíduos. Como muita gente não conseguiu imprimir a segunda via do boleto, o movimento no Paço Municipal aumentou.

As datas de pagamento o IPTU são 15, 16, 17 e 18 de junho. Anteriormente, o pagamento estava fixado para os dias 15 a 18 de maio e a mudança ocorreu por causa da pandemia do novo coronavírus.

Pelo novo calendário, a última parcela poderá ser paga até o dia 20 de dezembro, permanecendo inalteradas as datas de pagamento a partir da terceira parcela. De acordo com a Prefeitura, mesmo com o prazo impresso com data anterior no boleto, a recomendação é que o contribuinte siga o novo calendário de pagamento.

No site da Prefeitura (mogiguacu.sp.gov.br) pode ser solicitada a segunda via do imposto para a realização do pagamento. O imposto pode ser pago diretamente nos bancos, exceto no Sicredi, que não é conveniado.

Os munícipes que têm impostos atrasados devem ir até o Paço Municipal para solicitar um boleto. A previsão da Secretaria da Fazenda é arrecadar R$ 21.536.452,69 milhões com o IPTU e com a taxa de coleta.

A Prefeitura vai manter o desconto de 8% aos contribuintes que efetuarem a quitação do carnê integral no vencimento da primeira parcela.

A Secretaria de Comunicação Social informou que está sendo regulada a entrada de pessoas no Paço Municipal para não ter tumulto. Um guarda civil municipal está coordenador o distanciamento social. A Pasta ressaltou que o secretário da Fazenda, Roberto Simoni, autorizou os bancos a aceitarem a guia para pagamento do IPTU com vencimento anterior.