Fim de semana: Motociclista morre e condutor fica em estado grave

Dois graves acidentes de trânsito foram registrados em Mogi Guaçu, na noite do último sábado (9). O primeiro deles aconteceu as 19h50, no Km 168 da Rodovia Doutor Adhemar Pereira de Barros, a SP-340, onde o borracheiro Denver de Oliveira Puente Castilho, de 38 anos, colidiu a moto que pilotava, uma Honda/NXR 160 Bros, de cor branca, contra a traseira de um caminhão com placas de Foz do Iguaçu.

Castilho foi socorrido em estado grave por uma ambulância da concessionária Renovias até a Santa Casa, porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada no hospital. De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar Rodoviária, as causas do acidente são desconhecidas e o motorista do caminhão não estava embriagado e prestou socorro a vítima. Além disso, ele estava devidamente habilitado para dirigir o caminhão. Ainda assim, o delegado Dalton David Ferreira instaurou um Inquérito Policial na Central de Polícia Judiciária (CPJ) para apurar as causas do acidente. Castilho era morador do bairro Chácaras Nova Odessa e foi sepultado no Cemitério Santo Antônio.

Na UTI

Mais tarde, Alan Nunes Pereira, de 31 anos, colidiu fortemente o GM/Corsa Classic, de cor prata, que dirigia contra um poste de iluminação da Avenida Zulmira Pansani Fonseca, no Jardim Santa Madalena.

A Polícia Militar compareceu no local do acidente e Pereira foi socorrido em estado grave pelo Resgate do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa, onde permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). As causas da colisão também são desconhecidas.

