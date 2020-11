Finados: Pandemia põe fim às missas nos cemitérios

A pandemia gerada pela Covid-19 mudou também a rotina do Dia de Finados, lembrado no próximo dia 2 de novembro. As tradicionais missas realizadas nos cemitérios de Santo Antônio, no Jardim Novo II, e Praça da Bíblia, não serão celebradas. Tudo para evitar aglomeração e, com isto, ir ao encontro das medidas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A SSM (Secretaria de Serviços Municipais) reforça que é obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento social. Os cemitérios estarão abertos das 6 às 18 horas. “Cancelamos as missas porque geram aglomeração e precisamos evitar que isso aconteça. No mais, nada muda”, justifica a responsável pela administração dos cemitérios, a gerente da Damf (Divisão de Administração, Manutenção e Fiscalização) da SSM, Delma Cristina de Freitas.

A gerente preferiu nem fazer estimativa em relação ao número de visitantes. “É difícil porque é um ano diferente dos outros. Acho que a visitação será menor”, comenta explicando que muitas pessoas também antecipam a visita. Isto porque, muitas famílias optam por viajar no feriado. E há aqueles que mantêm a tradição de limpar as sepulturas e levar flores às vésperas da data.

Em ambos os cemitérios é permitida a presença de ambulantes para a venda de flores. Este ano não haverá barracas com venda de itens alimentícios, exceto ambulantes com raspadinha e sorvetes, por exemplo.

É recomendado aos visitantes que não levem vasos que não tenham perfuração. A finalidade é evitar o acúmulo de água que pode servir de criadouro ao mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue.