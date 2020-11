Fiscalizações Noturnas: 600 estabelecimentos já foram inspecionados

A Vigilância Sanitária (Visa) continua realizando fiscalizações noturnas nos estabelecimentos da cidade com o objetivo de constatar o cumprimento de regras do decreto estadual, como o uso obrigatório de máscara.

Até o momento, 600 estabelecimentos foram inspecionados pela equipe local que já percorreu a Zona Sul e o Centro e agora, segue com as fiscalizações na Zona Norte, sendo que comércios da região da Capela e de parte da Avenida Bandeirantes já foram inspecionados.

A coordenadora da Visa, Vivian Delalibera de Souza Custódio informou que os donos e os clientes dos estabelecimentos estão cumprindo as regras, motivo pelo qual nenhuma multa foi aplicada nesta fase de fiscalizações.

Vivian frisou que o convênio da Prefeitura com o Estado tem um mês de duração e que na próxima semana saberá se ele será ou não renovado de acordo com o Plano São Paulo. “Este mês vamos continuar as inspeções e vamos aguardar o pronunciamento do governo estadual no próximo dia 16 para saber se vamos avançar para a fase verde”, pontuou Vivian.

Vale lembrar que a multa aplicada para o estabelecimento que for flagrado trabalhando de forma irregular é de R$ 5 mil por funcionário ou cliente sem máscara, conforme prevê a legislação estadual.

Os ficais também averiguam se os estabelecimentos têm afixado em local visível, o informativo oficial do Estado que deixa claro a obrigatoriedade do uso da máscara no rosto, sendo que a falta dele também pode render uma multa de R$ 1.380.

A Visa também segue realizando as fiscalizações diurnas que visam constatar o cumprimento das regras do decreto municipal, sendo que a multa estabelecida pelo município por descumprimento é de R$1,456, o que corresponde a 400 UFIM (Unidade Fiscal Municipal).