Fora do decreto: fiscais flagram academias funcionando

Na manhã da última segunda-feira (27), a Vigilância Sanitária (Visa) de Mogi Guaçu multou duas academias, uma localizada no Jardim Novo e outra na Vila São Carlos, por estarem funcionando, o que é proibido na fase laranja do plano São Paulo, a qual o município permanece. As duas academias foram flagradas pelos fiscais e multadas em 400 UFIMs (Unidade Fiscal Municipal), que corresponde a R$ 1.440.

Ambas foram denunciadas na ouvidoria do SUS (Sistema Único de Saúde) que recebe denúncias no telefone 3811-7276. Segundo a Visa, estas foram as únicas irregularidades constatadas na semana durante as fiscalizações que continuam sendo feitas.

Vale lembrar que as academias devem ser liberadas para voltar a funcionar na fase três do Plano São Paulo, que é a fase de cor amarela, quando a taxa de ocupação de leitos de UTI por Covid-19 deve estar entre 70 e 75%.