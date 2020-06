Fora do horário: Lojas são multadas por descumprimento ao decreto

Na manhã desta terça-feira (16), a Vigilância Sanitária (VISA) multou quatro lojas de roupas e acessórios que ficam no Centro de Mogi Guaçu por estarem descumprindo regras do novo decreto municipal que permite a flexibilização de serviços considerados não essenciais.

As lojas estavam abertas antes do horário permitido, das 13 horas às 17 horas e foram flagradas por fiscais da Vigilância Sanitária que aplicaram multas no valor de R$ 1.040 de acordo com o código de postura do município.

Após serem multadas, as lojas tiveram que fechar e puderam voltar a funcionar no horário permitido.

A coordenadora do órgão, Vivian Delalibera Custódio, esclareceu que o decreto municipal não dispõe sobre prazo para recurso. Porém, os comerciantes têm direito à defesa ampla e podem sim protocolar recurso, mas a multa já está lavrada.

Vivian também alertou que se uma loja cometer uma segunda infração a multa aplicada será em dobro. Já uma terceira infração resulta no encerramento das atividades até perdurar a quarentena.