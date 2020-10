Franco Montoro: estrada de acesso será duplicada

Foi iniciada a duplicação da Estrada Luciano Ferreira Gonçalves, que dá acesso à Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro”. O projeto é duplicar toda a via a partir do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

O secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, explicou que há algum tempo com a criação de novos cursos na “Franco Montoro”, inclusive o de medicina, é observado aumento do trânsito naquela região.

“A finalidade é reduzir a periculosidade na pista. O prefeito imaginou a duplicação da via e nós estamos procedendo pelo menos na parte de abertura e esperamos que com diretrizes de loteamento na região, consigamos fazer com que duplicação se torne realidade”, justificou.

Nesta etapa inicial, Franceli disse que estão sendo empregados recursos municipais.

Vale lembrar que a pavimentação do trecho final desta estrada foi concluída no final do ano passado. A obra foi necessária porque parte do pavimento antes da última curva que dá acesso à Rua dos Estudantes, endereço do campus da Cachoeira de Cima, estava cedendo em alguns pontos por onde passou a tubulação da nova adutora de água bruta do Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto). (CHSM)