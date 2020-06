Funcionários do Casmoçu protestam por atraso de salário – Veja Vídeo

Na tarde desta terça-feira (9), educadoras, cozinheiras e auxiliares de classe e serviços gerais do Casmoçu (Centro de Ação Social de Mogi Guaçu) realizaram um protesto em frente à câmara municipal.

Isso porque, os mais de 100 funcionários que trabalham nas cinco unidades do Casmoçu da cidade ainda não receberam o salário referente ao mês de maio, sendo que o pagamento deveria começar a cair na conta deles no último dia 30.

De acordo com um grupo de coordenadoras das creches, a resposta dada pela administração do Casmoçu é de que o pagamento ainda não foi feito por que a Prefeitura não fez o repasse emergencial à entidade.

O valor é de R$ 220 mil reais e está reduzido, já que desde o início da quarentena, houve uma redução nos gastos dos prédios das unidades.

Ainda segundo as coordenadoras, elas resolveram agir rápido porque estão com medo de ficar sem o pagamento e sem receber o vale que vence no próximo dia 15.

O protesto aconteceu no mesmo horário em que uma audiência era realizada na câmara com a presença do secretário da Fazenda Roberto Simoni.

Junto com os vereadores e o presidente da câmara Rodrigo Falsetti, o secretário conversou com o grupo de manifestantes e logo em seguida seguiu até o prédio da Prefeitura com a promessa de que iria tentar conseguir uma posição concreta sobre os salários atrasados.

Logo após, uma comissão dos funcionários foi chamada ao gabinete do prefeito para uma reunião que segue em andamento. No entanto, a Prefeitura informou a Gazeta por meio de sua assessoria de imprensa que o novo plano de trabalho que foi solicitado ao Casmoçu foi entregue na última sexta-feira (5), ou seja, em cima da hora, o que teria atrasado o repasse dos R$ 220 mil à entidade.

Ainda informou que o novo plano pedagógico já tramitou no jurídico e já foi encaminhado para aprovação da secretaria da Fazenda. Com isso, o repasse pode vir a acontecer antes do feriado de quinta-feira (11).

Já ao contrário do que informou a Prefeitura, as educadoras e coordenadoras afirmam que o novo plano de trabalho foi entregue no início de maio.