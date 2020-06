GCM adquire armas, coletes e spray de pimenta

A Guarda Civil Municipal recebeu, nesta semana, equipamentos novos que serão utilizados pelos GCMs no desempenho de suas funções. São 100 unidades de espargidores de gás pimenta, que são os sprays de pimenta, 30 unidades de coletes de proteção balística, que serão usados para substituir os coletes que vão vencer em julho deste ano, e três novas armas de fogo, que são carabinas CTT Taurus calibre ponto 40. Os equipamentos foram adquiridos com recursos próprios do município e custaram cerca de R$ 100 mil.

De acordo com o diretor administrativo da GCM Adriano Luciano Rodrigues, as aquisições fazem parte do aparelhamento da corporação, uma vez que, em meados de 2019, as Guardas Civis Municipais foram autorizadas através de decreto presidencial a trabalharem com o armamento que foi adquirido nesse momento. “Era uma anseio da corporação e, agora, vamos trabalhar para conquistar novas aquisições”, pontuou Rodrigues.