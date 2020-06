GCM apreende pasta base de cocaína no Ypê I

Uma denúncia anônima levou uma equipe do GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas) da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu a prender, na tarde da última quinta-feira (25), no Jardim Ypê I, um homem, de 36 anos, com um pouco mais de 5 quilos de pasta base de cocaína. O homem detido tinha as mesmas características que foram passadas na denúncia que dava conta de que ele estaria em um local conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas para receber uma quantidade de entorpecente.

O suspeito foi abordado e com ele nada de irregular foi encontrado. No entanto, um Chevrolet/Montana prata, que estava ligada, sem passageiro e próximo do homem tinha em seu banco as embalagens da droga que foi apreendida. O homem negou a propriedade da droga, mas foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), de onde foi encaminhado para à UDTE (Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento) de Itapira. Ele aguarda a audiência de custódia.