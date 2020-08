GCM chama proprietários de bares para reunião – Veja Vídeo

Nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, seis proprietários de bares participam de reunião na sede da GCM (Guarda Civil Municipal). O assunto em pauta será a abertura destes estabelecimentos na fase amarela do Plano São Paulo, ou seja, as regras que devem ser seguidas conforme o estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo e ratificadas em decreto municipal.

De acordo com o comandante da GCM, Claudemir Adorno da Costa, os proprietários destes seis estabelecimentos não têm cumprido com a regra de encerrar as atividades às 22 horas, conforme determinado em decreto municipal. “Tem cliente que neste horário ainda está pedindo porção e sendo atendido. Isso não pode. Tem que encerrar às 22 horas”, reitera. A reunião com estes seis proprietários visa reforçar a eles as orientações do decreto e que o mesmo deve ser cumprido.

Adorno esclarece que a GCM está realizando o seu trabalho de forma a orientar, mais uma vez, evitando problemas com os comércios e os clientes. Os comerciantes chamados para a reunião são proprietários de estabelecimentos ao longo da Avenida Júlio Xavier da Silva, popularmente conhecido como Campo da Brahma, e da Praça Monteiro Lobato, localizada às margens da Avenida Mogi Mirim nas proximidades da base do Samu.

Aliás, estes foram dois pontos percorridos pela GCM, neste final de semana, sendo que, em ambos, foi observado o descumprimento do decreto por parte de alguns estabelecimentos. Adorno explica que cabe ao proprietário reforçar aos clientes sobre o que impõe a fase amarela e se programar para encerrar atividade às 22 horas.

REGRAS

Pela nova etapa, na qual Mogi Guaçu está mantida, há autorização para que todas as atividades permitidas na fase amarela do Plano São Paulo possam funcionar por oito horas diárias em estabelecimentos comerciais e de serviço. Até então, eram permitidas seis horas diárias.

A administração municipal decidiu que bares, restaurantes e lanchonetes poderão escolher entre estas faixas de horário de funcionamento: das 11 às 19 horas, das 10 às 14 horas e das 16 às 20 horas ou das 14 às 22 horas. Os estabelecimentos que desrespeitarem o horário de funcionamento correm o risco de serem autuados dentro das leis vigentes.

Não é permitida mesas em calçadas. Não será permitido que os clientes fiquem em pé, para evitar aglomerações. A ocupação máxima deve ser de 40% da capacidade dos assentos e o fechamento precisa ocorrer até às 22 horas, com adoção dos protocolos geral e específicos para o setor. Funcionários e clientes devem usar máscara em todos os ambientes, tirando apenas no momento da refeição.