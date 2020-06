GCM intensifica fiscalização com autuações; restaurante é notificado

Trabalho voltou a ser intensificado com a reabertura do comércio com restrições desde o dia 8

Desde a última terça-feira (9), a Guarda Civil Municipal está intensificando a fiscalização que realiza no comércio da cidade neste período de quarentena. O reforço na ação acontece devido ao novo decreto municipal que permite a flexibilização de alguns serviços não essenciais como concessionárias, escritórios, imobiliárias, shoppings e comércio. Para que a reabertura aconteça de acordo com o decreto, os donos dos estabelecimentos devem seguir novas regras, sendo que uma delas é o horário de funcionamento que para o comércio é das 13 horas às 17 horas. O problema é que muitos comerciantes não estão obedecendo à determinação e estão abrindo suas portas antes do horário permitido.

O comandante da GCM, Claudemir Adorno da Costa, informou que se for preciso, desta vez, a GCM irá aplicar multas e registrar Boletins de Ocorrência por descumprimento ao decreto. “Nós entendemos que todos têm seus compromissos, mas o decreto é claro quanto às regras e nós estamos pedindo a colaboração dos comerciantes”, enfatizou Adorno. Muitos despachantes e instituições financeiras também não estão cumprindo seu horário de funcionamento que é das 8 da manhã ao meio- dia, o que tem aumentado ainda mais a demanda de fiscalização e as denúncias que chegam a GCM. O comandante ressaltou que desde o início da quarentena, a Guarda Civil fez mais de 500 orientações, mas, agora, com a cidade tendo um aumento no número de casos positivos da Covid-19, será preciso agir com maior rigor. “Vamos ter que parar um pouco de fazer orientação e começar a fazer autuações contra estabelecimentos irregulares”, frisou Adorno.

Com relação às lojas que vendem carros e motos, o comandante alertou que elas não podem manter seus veículos expostos na frente dos estabelecimentos antes das 13 horas e depois das 17 horas para não configurar venda em via pública, o que é proibido no Código de Postura do Município e pode gerar multa. As autuações que forem feitas pela GCM serão encaminhadas para a Vigilância Sanitária (Visa), que também realiza as fiscalizações na cidade.

A coordenadora do órgão, Vivian Delalibera de Souza Custódio, explicou que a ação da GCM tem três etapas. A primeira é orientar o comerciante, a segunda é registrar um B.O. por descumprimento caso haja reincidência e a terceira é encaminhar o registro para a Visa aplicar a multa de acordo com o código sanitário. O valor varia de R$ 276 a R$ 276 mil, sendo que atividade e o porte da empresa são levados em conta na hora de estipular o valor. Vivian esclareceu que o novo decreto estabelece que fiscais da SSM (Secretaria de Serviços Municipais) e da SPDU (Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano) também realizem fiscalizações nos estabelecimentos. O que muda na fiscalização das Secretarias é o valor da multa que será aplicada de acordo com o Código de Postura do Município e tem um valor fixo de 400 Ufims (Unidade Fiscal do Município). Atualmente cada Ufim tem o valor de R$ 3,60. Com isso, a multa é de R$ 1.440.

A coordenadora da Visa informou que até o momento 17 estabelecimentos foram notificados por descumprimento às normas de reabertura. Na última terça-feira (9), um restaurante que fica na região central foi autuado por que tinha em seu interior quatro mesas ocupadas por clientes que estavam consumindo no local. O dono do restaurante foi informado do prazo de 10 dias que tem para protocolar um pedido de recurso na Prefeitura. Se o resultado do pedido for indeferido, ou seja, não for aceito, a Visa irá analisar e determinar o valor da multa que será aplicada ao restaurante.