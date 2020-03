GCM intensifica policiamento em área central

Com as lojas e estabelecimentos fechados, o comércio da cidade fica mais vulnerável a ações criminosas como furtos e até mesmo possíveis saques, o que preocupa os comerciantes que estão cumprindo o decreto municipal e fechando seus postos de trabalho. Para evitar que crimes como estes aconteçam no período de quarentena, na última segunda-feira (23), a Guarda Civil Municipal passou a intensificar o policiamento na área central.

De acordo com o comandante da GCM, Claudemir Adorno da Costa, o reforço também se estende a outros pontos comerciais. “Tanto o Centro quanto os demais bairros estão tendo o reforço na segurança com vistas a estes estabelecimentos que estão fechados”. Na última quinta-feira (26), uma loja de presentes localizada na Travessa Tristão Ferreira dos Santos, próximo ao terminal rodoviário urbano, foi furtada. A dona do comércio acionou a GCM assim que percebeu o crime e ainda iria contabilizar o que foi levado de sua loja. Fora esta ocorrência, Adorno informou que nenhum outro caso foi registrado. “Continuaremos nas ruas com os patrulhamentos que acontecem preventivamente”.

Já o comandante da 1ª Cia da Polícia Militar capitão Eduardo Jorge Marques informou que a PM não intensificou o policiamento em nenhuma região do município, mas segue nas ruas. “O patrulhamento continua normalmente para coibir roubos e furtos a veículos, residências e estabelecimentos comerciais”. Marques disse que, na última sexta-feira (20) e no último sábado (21), uma operação especial foi realizada pela PM para coibir roubo e furtos com a presença do helicóptero Águia. “Principalmente para inibir ações devido a grande fuga de preso do sistema carcerário e no sábado devido ao aumento do fluxo de pessoas na cidade que estavam fazendo compras de abastecimento e da campanha de vacinação para os idosos”.