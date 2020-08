GCM intensificará policiamento na Júlio Xavier

Com autorização para estabelecimentos abrir até às 22 horas, tendência é de que movimento na avenida aumente

Neste final de semana, principalmente no domingo (23), a Guarda Civil Municipal irá intensificar o policiamento na Avenida Júlio Xavier da Silva, no Parque Cidade Nova. O objetivo da ação é garantir que o novo horário de funcionamento dos bares, restaurantes e lanchonetes seja cumprido pelos frequentadores da avenida, evitando, assim, a aglomeração de pessoas.

De acordo com o comandante Claudemir Adorno da Costa, os estabelecimentos irão fechar às 22 horas, sendo que este é o horário que as pessoas já devem ir embora para suas casas. “Vamos dar apenas meia hora de tolerância para quem já estiver dentro dos estabelecimentos terminando o seu consumo e pagando suas contas”, pontou o comandante. Assim como aconteceu no último domingo (16), os guardas civis municipais estarão prontos para orientar quem insistir em permanecer pela avenida. “Neste momento em que ainda temos muitos casos da Covid-19 é preciso fazer valer as regras e tomar cuidado”, relatou Adorno.

No final da tarde do último domingo (16), quando o horário permitido para consumo no local ainda era das 11h00 às 17h00, a Avenida Júlio Xavier da Silva registrou um grande movimento de pessoas, o que até então seria muito normal se não fosse a pandemia. A aglomeração aconteceu porque os bares, restaurantes, lanchonetes e similares já estavam autorizados a funcionar com consumo no local. Porém, o que pareceu é que os frequentadores da avenida não se atentaram que a autorização permitia o consumo no local apenas até às 17h00. De acordo com o Adorno, as pessoas começaram a chegar na avenida por volta das 17h30, horário em que os estabelecimentos já estavam fechados.

Para dispersar a aglomeração, a GCM realizou um trabalho de orientação que contou com seis equipes formadas pela viatura de Romu (Ronda Ostensiva Municipal), do Canil, duas operacionais e duas da GAM (Grupo de Apoio com Motos). Os guardas civis tiveram que ir na frente de todos os estabelecimentos da avenida e pedir para que as pessoas fossem embora para suas casas. Segundo o comandante, não houve resistência ou tumulto, mas os GCMs tiveram trabalho. “Foram duas horas até conseguirmos esvaziar a avenida que voltou com seu movimento normal às sete da noite”, pontuou.

Para Adorno, parte da população ainda não está por dentro de todas as regras que devem ser cumpridas com as novas autorizações do decreto municipal. “Os comerciantes cumpriram corretamente o horário do decreto, mas as pessoas começaram a chegar às lanchonetes da avenida no horário em que o consumo já não é mais permitido”, reforçou.

O comandante também informou que muitas pessoas estavam sem a máscara de proteção facial, o que aumenta ainda mais o risco de contaminação do vírus. Quanto aos canteiros centrais, o comandante esclareceu que eles estavam isolados, como vem acontecendo todos os domingos no local e na Praça Francisco Marchezi, próximo ao Tiro de Guerra.

Para este final de semana, o primeiro a poder abrir até às 22 horas, o comandante espera contar com a colaboração da população, tanto para respeitar o horário limite quanto ao uso da máscara.