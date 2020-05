GCM realiza bloqueios educativos no trânsito

O trabalho da Guarda Civil Municipal irá continuar, assim como a distribuição de máscaras

Já as pessoas que estiverem circulando nas ruas sem máscara serão orientadas pela Guarda Civil Municipal a cumprirem a nova determinação. O comandante da GCM e secretário de Segurança, Claudemir Adorno da Costa, ressaltou que a intenção é trabalhar de forma educativa junto à população, sendo que Boletins de Ocorrência por descumprimento ao decreto só serão registrados em casos em que houver resistência.

Na última quinta-feira (7), a GCM iniciou suas fiscalizações com bloqueios educativos nas avenidas das cidades, onde motoristas que não estavam com máscaras foram orientados a usar o material que foi distribuído pelos guardas civis. Adorno esclareceu que é do conhecimento da GCM que a nova determinação não prevê a utilização de máscara dentro dos veículos. No entanto, os motoristas foram orientados de forma educativa. “Não diz respeito à lei, mas, sim, a atual necessidade que todos temos de preservar a saúde”, pontuou Adorno que disse que a população recebeu muito bem a ação da GCM que contou com a parceria da Secretaria de Saúde, que disponibilizou as máscaras para serem entregues aos condutores.

A GCM também estará atenta aos estabelecimentos comerciais. Por isso, o comandante enfatizou que os comerciantes precisam se organizar quanto à circulação de seus clientes. “Se nós recebermos informação de que em algum comércio tem cliente sem máscara, o comércio é que será autuado. Então, o proprietário precisa se organizar e ver se vai distribuir a máscara ou se vai barrar a pessoa que chegar sem ela”, frisou.