GCM recebe novas denúncias de aglomeração

Na última terça-feira (28), completou um mês que a Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu está isolando, sempre aos domingos, a Praça Francisco Marquezi, no Jardim Igaçaba, e os canteiros centrais do Parque Cidade Nova. O objetivo da ação, que vai ser realizada durante toda a pandemia, é evitar a aglomeração de pessoas nos dois espaços que continuavam sendo muito frequentado mesmo em meio ao avanço do novo coronavírus no município.

Segundo o comandante da GCM, Claudemir Adorno da Costa, o isolamento das duas áreas verdes está gerando bons resultados. Porém, desde então, a GCM passou a receber denúncias de aglomeração de pessoas no Jardim Sakaida e no Parque dos Eucaliptos III. Nos dois novos pontos de aglomeração, jovens, que nem sempre usam máscara, se reúnem com o objetivo de ter um momento de lazer, o que infelizmente é proibido neste período de quarentena. “No último domingo (26), nossas viaturas estiveram nos dois bairros e os jovens foram orientados a irem embora para suas casas”, informou Adorno.

O comandante da GCM ressaltou que a Guarda Civil continuará indo até os locais para acabar com as aglomerações de pessoas enquanto for necessário. As denúncias de aglomeração de pessoas, assim como outros tipos de descumprimento ao decreto municipal, podem ser feitas no telefone da GCM pelos 153 e pelo WhatsApp 99776-4477.