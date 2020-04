GCM reforça as orientações junto à população

Além disso, guardas civis tiveram trabalho para orientar comerciantes para que mantenham os comércios fechados

A Guarda Civil Municipal continua fiscalizando os comércios da cidade com o objetivo de garantir que os serviços que não são considerados essenciais permaneçam fechados neste período de isolamento social. A medida está determinada em decreto municipal e faz parte de ações de prevenção que visam diminuir a curva de contágio da Covid-19. Desde o dia 23, quando o isolamento social foi iniciado, esta semana foi a que mais rendeu trabalho aos guardas civis. Isso porque, muitos comerciantes abriram seus estabelecimentos.

O comandante da GCM e secretário de Segurança, Claudemir Adorno da Costa, explicou que os donos de diversas lojas decidiram se antecipar ao fim da primeira data do decreto que, até então, era 7 de abril. “Eles acharam que na última terça-feira o isolamento social já iria ter fim e resolveram abrir de forma equivocada”. Vale lembrar que o atual decreto estendeu o período de quarentena até o próximo dia 22.

O comandante informou que todos foram orientados e em seguida finalizaram suas atividades. Para Adorno, o maior problema da semana foram as aglomerações, já que muitas pessoas se enfileiraram em frente a agências bancárias e casas lotéricas. “Estamos pedindo para as pessoas manterem o distanciamento seguro de 1,5 metro. Enquanto a GCM está no local, as pessoas acatam, mas é só a viatura sair para voltarem a se aglomerarem”, pontuou o comandante ao relatar que esse tem sido o ponto mais difícil da fiscalização, já que o argumento tem sido de que a fila é cortada por outras pessoas se o distanciamento for mantido. “Apesar da dificuldade, vamos continuar fazendo a nossa parte”, enfatizou Adorno.

Ele orienta que a população só saia de casa se for muito necessário. “Se tiver que sair vá sozinho, sem levar outros familiares”. Nesta semana, já foram 328 orientações feitas e registradas pela GCM.