GCM termina com aglomeração na Júlio Xavier

Neste domingo (16), a Avenida Júlio Xavier da Silva, no Parque Cidade Nova, ficou lotada de pessoas que começaram a chegar aos bares, restaurantes e lanchonetes do local depois das 17 horas, ou seja, horário em que o consumo nos estabelecimentos já é proibido conforme prevê a fase amarela do Plano São Paulo.

A avenida registrou uma grande aglomeração e a Guarda Civil Municipal fez um trabalho de orientação pedindo às pessoas que fossem embora para suas casas. De acordo com o comandante Adorno da Costa, não houve resistência ou tumulto, mas os guardas civis tiveram que ir a todos os estabelecimentos e depois de 2 horas de muito trabalho, ou seja, as 19h00, a avenida finalmente ficou vazia.

Para Adorno, parte da população ainda não está por dentro de todas as regras que devem ser cumpridas com as novas autorizações do decreto municipal. “Os comerciantes cumpriram corretamente o horário do decreto, mas as pessoas começaram a chegar às lanchonetes da avenida no horário em que o consumo já não é mais permitido”, pontuou.

Com isso, a aglomeração aconteceu na frente dos estabelecimentos. “A gente entende que as pessoas querem se divertir, mas ainda temos muitos casos da Covid-19 na cidade e temos que cumprir as regras”, enfatizou Adorno.

O comandante ainda confirmou que os canteiros centrais estavam isolados como vem acontecendo todos os domingos e informou que a ação de orientação contou com a viatura de Romu (Ronda Ostensiva Municipal), do Canil, duas operacionais e duas da GAM (Grupo de Apoio com Motos).