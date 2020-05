GCM: Traficante é preso e drogas são apreendidas

No último domingo (3), equipes da Guarda Civil Municipal apreenderam drogas em dois bairros da cidade durante os patrulhamentos de rotina.

No Jardim Santa Terezinha I, os guardas civis Edson, Gonçalves e Everton da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) prenderam um homem por tráfico de drogas após ele ter sido visto mexendo em um vaso de flores. O traficante tentou fugir assim que viu a viatura, porém, foi alcançado e revistado, sendo que com ele foram encontrados R$ 10.

Já no vaso de flores onde ele estava mexendo e levantou suspeita havia 178 pinos de cocaína. O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e foi preso em flagrante.

No final da tarde, na Avenida Georgina Teodoro de Oliveira, no Residencial Ypê Amarelo, os guardas civis Marcel e Sérgio da GAM (Grupo de Apoio com Motos) apreenderam dezessete porções de maconha, um tijolo e meio de maconha, além de outras duas porção da droga, uma balança e papel filme.

Todo o material foi encontrado próximo à linha férrea, onde um homem abandonou uma mochila preta assim que percebeu a presença da GAM.

Foi solicitado o apoio do canil e com auxílio da cachorra de faro BABI foi localizado enterrado em meio ao matagal mais um tijolo e meio de maconha semelhante ao que estava na mochila apreendida. Os entorpecentes foram apresentados na CPJ.