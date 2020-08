Governo alega desabastecimento e suspende vacinação

A Campanha de Vacinação Antirrábica 2020 está suspensa em todo o Estado. A suspensão ocorre devido a uma recomendação do Governo Estadual que alega desabastecimento do material devido ao atraso no repasse feito pelo Ministério da Saúde. O CCZ (Centro de Controle de Zonoses) foi comunicado da decisão pelo GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) de São João da Boa Vista.

A justificativa é de que, no momento, com a impossibilidade de repasse mensal de doses da vacina antirrábica, do Ministério da Saúde para o Estado em quantidade suficiente para cobrir a demanda, o Instituto Pasteur manterá o estoque estratégico apenas para o bloqueio de foco de eventuais casos de raiva em cães e gatos. Com isto, não é possível a liberação mensal para a realização de vacinação em estratégia de rotina, sendo suspensa essa atividade até que haja a regularização de repasse.

A coordenadora do CCZ, Silvana Munhoz, comenta que, apesar da importância da imunização, o município está com casos de raiva em cães e gatos erradicados há mais de 20 anos. Todavia, na Zona Rural esta imunização se faz ainda mais importante porque têm ocorrido registros da doença em bovinos e equinos. “Apesar de não vacinarmos os animais de grande porte, vacinamos os cães e gatos destas propriedades”, pontua.

Sem doses de vacina no estoque do CCZ, os proprietários de cães e gatos deverão procurar clínicas veterinárias para realizar a rotina vacinal dos animais, caso não queiram deixar de imuniza-los, neste ano.