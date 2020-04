Guaçu já tem transmissão comunitária do novo coronavírus

Secretária de Saúde voltou a pedir que a população mantenha o isolamento social

No início desta semana, a secretária de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, afirmou que o município já tinha transmissão comunitária do novo coronavírus. Isto porque, com exceção do paciente que veio a óbito, os demais não sabem onde podem ter se contaminado.

“Temos transmissão comunitária igual a cidade de São Paulo”, afirma Clara. Com isto, o isolamento social voltou a ser colocado como uma das medidas importantes de combate ao novo corona vírus. Mesmo porque, ela atenta que, além da Covid-19, o município enfrenta a dengue, cujo sintoma pode ser confundido com a nova doença.

Uma das transmissões feitas pela internet, esta semana, teve a participação do auditor da Secretaria de Saúde, o médico Antônio Carlos Guimarães, que reforçou a importância da medida adotada pelo Governo do Estado para todos os municípios paulista. “Permanecer em casa para se defender e defender os outros”, disse lembrando ainda que a pessoa pode transmitir a doença sem ter sintoma nenhum.

Números

O município tem 62 casos notificados (52 de Mogi Guaçu e 10 de outras cidades), 22 negativos, quatro positivos, 36 suspeitos e oito internados, sendo dois em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Há ainda um óbito confirmado por coronavírus e um óbito suspeito.

Apesar de informar o registro de quatro suspeitos, Clara afirmou na tarde de ontem ter conhecimento de outros, porém não foram incluídos no boletim de quarta-feira (8), que é fechado às 14 horas. “Há mais positivos, mas não foi divulgado porque já havia fechado os dados”, pontuou. Ambos são jovens, trabalham na área de saúde e estão bem.

Vizinhos

A Vigilância em Saúde de Mogi Mirim notificou mais quatro casos suspeitos de contágio por coronavírus na quarta-feira (8). As mulheres com idades de 43, 33, 28 e 22 anos estão em isolamento domiciliar. Todas atuam na área de saúde. No total, o município conta com 57 casos notificados, sendo um deles positivo para Covid-19. O número de descartados também aumentou, de 11 para 13.

Já em Itapira, o último boletim mostrou que o município tem três óbitos que estão sendo investigados por suspeita de coronavírus. Todos os exames foram colhidos e encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz. As vítimas são três homens com idades de 90, 77 e 83 anos. Um deles não possuía nenhuma comorbidade e outros dois acumulavam outras doenças.

No boletim desta quarta-feira, o município contabiliza 42 casos suspeitos de Covid-19, 12 casos positivos, 15 casos negativos e 9 casos excluídos pelo Protocolo do Ministério da Saúde. Entre os positivos estão dois óbitos, um de um itapirense e outro de uma mulher que residia em outra cidade.