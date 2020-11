Guaçu Mirim I: Empresária se queixa de queda energia

Proprietária de restaurante no Jardim Guaçu Mirim I, Bernadete Balparda, está muito descontente com o serviço de fornecimento de energia. Isto porque, o bairro sofre com constantes quedas no fornecimento, sendo que a situação leva horas para ser normalizada. Com isto, ela relata que os prejuízos se acumulam.

Para Bernadete, as quedas no fornecimento de energia são decorrentes do fato de o cabeamento passar pela área de um parque florestal, ou seja, galhos caem sobre a fiação interrompendo a transmissão. “Hoje (quarta-feira), estamos sem energia desde as 6h30 e já são mais de três horas, mas já teve ocasião que ficamos 48 horas”, comentou atentando que já havia feito várias queixas à Elektro.

Segundo a empresária, o problema atinge a todos que têm estabelecimentos na região, como transportadoras, posto de combustível e oficinas. Ela analisa que o problema não tem ligação com chuva ou vento porque ocorre em dias de sol pleno. “Falta manutenção na rede”, analisa observando ainda a necessidade de uma avaliação nas árvores que devem necessitar de poda. Através da assessoria de imprensa, a Elektro informou que a causa da interrupção foi a queda de árvore de grande porte sobre a rede elétrica. “Uma equipe da Elektro já esteve no local, no início da manhã desta quarta-feira (11) e normalizou o fornecimento para metade dos clientes atingidos. A previsão é que até às 18 horas a situação seja normalizada”, trouxe a nota. Todavia, a empresa nada mencionou sobre a queixa referente ao problema ser recorrente no bairro.