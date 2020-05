Guarda Civil termina com aglomeração no Jardim Sakaida

Na tarde de hoje, domingo (24), a Guarda Civil Municipal esteve no Jardim Sakaida, que fica atrás do Canaã, para orientar as pessoas que estavam no local causando aglomeração a irem embora para suas casas.

De acordo com o comandante Adorno da Costa, mais de cem pessoas estavam reunidas no bairro.

A ação aconteceu com o objetivo de fazer valer o decreto municipal que determina que aglomerações não sejam feitas por conta dos riscos de contaminação do novo coronavírus.

O grupo, que foi abordado e orientado, mudou o local de encontro que na verdade fica no Jardim Leonor Franco, um loteamento novo da cidade que fica nas proximidades, assim que soube que a tanto a GCM quanto a Polícia Militar fariam uma operação no local.

Há cerca de quatro finais de semana, uma grande aglomeração de pessoas sem máscara e sem respeitar o distanciamento social, começou a ser registrada e denunciada por moradores do Leonor Franco, sendo que hoje, o número de pessoas era bem menor do que o registrado em outros domingos, até mesmo por conta do frio.