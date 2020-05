Guardas civis levam alimentos para família carente

Os guardas civis Edson, Everton, Gonçalves e Vedovato da equipe de Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM de Mogi Guaçu realizaram na última terça-feira (5) uma doação de alimentos para uma família do Jardim Santa Terezinha.

Durante uma ocorrência no bairro, a equipe ficou sabendo que um casal com 5 filhos estava passando por dificuldades financeiras por estar desempregado e se mobilizou de forma solidária, arrecadando uma cesta básica, bolachas e iogurte para as crianças.