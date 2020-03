H1N1: Mogi oferece drive vacina para idosos

Da Redação

A Prefeitura de Mogi Mirim iniciou nesta manhã a vacinação contra a gripe, voltada, nesta primeira fase, para idosos (acima de 60 anos) e profissionais da saúde. Até a próxima sexta-feira (27), a aplicação será no sistema “drive thru”, com o munícipe recebendo a vacina de profissionais da Secretaria de Saúde dentro do próprio carro.

A vacinação é oferecida das 8 às 16 horas, no Centro Municipal de Aperfeiçoamento do Magistério Antonio de Souza Franco, a Estação Educação, ao final da rua Conde de Parnaíba, no Centro. Estão envolvidos na ação cerca de 30 funcionários da área da Saúde. Daí a escolha do local, devido a infraestrutura abrangendo desde banheiro e cobertura até mesmo local apropriado para a refeição dos servidores.

Logo nas primeiras horas de campanha, o que se viu foi um intenso movimento de veículos. Por volta de 5h20 carros já se posicionavam perto da Estação Educação, em fila que aumentava gradativamente, chegando à altura da Praça Rui Barbosa e até na Avenida 22 de Outubro.

Toda a organização e controle dos veículos, posicionados em filas, é realizada por agentes da Secretaria de Trânsito e pela GCM (Guarda Civil Municipal). Bloqueios parciais foram montados ao longo da Rua Conde de Parnaíba, a fim de facilitar o fluxo de veículos, com a liberação acontecendo pouco a pouco.

Lotes de vacina

Mogi Mirim tem disponível para aplicação 4 mil doses de vacina para a gripe, trivalente e que protege contra a Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2). Ao longo da semana, novos lotes da vacina serão disponibilizados para o município.

Dia D

Após a “vacina drive”, a Secretaria de Saúde promove, no próximo sábado (28) o “Dia D” da campanha de vacinação. O público-alvo continua sendo os idosos (pessoas acima de 60 anos) e profissionais da saúde.

A vacinação será aplicada, das 8 às 16 horas, em postos volantes espalhados pela cidade.