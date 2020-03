H1N1: Novo lote de vacina é aguardado para 5ª feira

As 5 mil doses de vacinas contra H1N1 disponibilizadas no sábado (23) esgotaram-se no mesmo dia. O Município antecipou a vacinação que foi ofertada até mesmo no sistema de drive thru. Neste primeiro momento, a vacinação é voltada apenas para idosos – acima de 60 anos – e funcionários da saúde.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, um novo lote deve ser entregue pelo Ministério da Saúde apenas na quinta-feira (26), o que daria para iniciar uma nova etapa da vacinação na sexta-feira (27). É avaliada a criação de outros pontos de “drive thru”.