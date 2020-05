HM passará por troca de telhado e ampliação da recepção da radiologia

Pouco mais de R$ 700 mil serão investidos em obras no Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, o que permitirá a troca do telhado e a ampliação da recepção da radiologia. Os recursos são próprios, mas incluem no valor a emenda impositiva proposta pelo vereador Francisco Magela Inácio, o Chicão, no valor de R$ 270 mil.

De acordo com o informado pela assessoria de imprensa da Prefeitura, o telhado atual é datado da inauguração do HM e apresenta desgaste natural e a melhoria estava sendo planejada. Já na radiologia, a reforma permitira ampliar de 15 para 50 o número de assentos na recepção.

O HM também tem algumas outras obras em andamento, como nova cabine de energia, que garantirá o abastecimento de todo o prédio, e nova farmácia, que proporcionará na utilização dos segundo e terceiro pavimento do hospital para abertura de leitos e para a oferta de novos serviços.

Por conta da pandemia, o HM suspendeu as cirurgias eletivas e outros procedimentos, exceto o setor de oncologia, que é referência em quimioterapia em toda a região.

Os contratos com as empresas responsáveis pelas obras já foram assinados. O superintendente do HM, José Carlos De Carli Júnior, o diretor administrativo José Roberto Gomes da Rosa e o médico João de Barros Neto avaliam que essas duas obras serão sentidas pelos usuários. “São obras necessárias devido à demanda que só tem crescido. Essas e outras obras, como a construção do prédio da radiologia, vão resultar no aumento de pessoas que frequentarão o hospital. Por isso estamos investindo para garantir a qualidade necessária”, explicou De Carli.