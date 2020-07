Homem com 70 passagens pela polícia é preso novamente

Na tarde da última quinta-feira (16), uma equipe do Canil da Guarda Civil Municipal, composta pelos GCMs Camargo, Gois e Cassimiro, prendeu um conhecido dos meios policiais, no Distrito Industrial João Batista Caruso, no Jardim Santa Felicidade. Maycon de Melo Santos, 28, vulgo “Maiquinho” tem 70 passagens pela polícia por diversos crimes e foi detido após cometer uma tentativa de roubo a uma mulher, de 33 anos, que estava em uma horta, nas proximidades de um motel.

A vítima foi abordada pelo criminoso que usou a réplica de uma pistola 9 milímetros para anunciar o assalto. A vítima relatou que conseguiu entrar em seu carro, onde estavam seus dois filhos e uma bolsa com R$ 3 mil, e saiu às pressas do local. “Maiquinho” foi localizado, detido e encaminhado pela GCM à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Jardim Novo II, para a realização de laudos médicos e depois foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi constatado que ele tem 70 passagens em sua ficha criminal.

Na delegacia, ele foi reconhecido como sendo o autor do roubo a um supermercado do Jardim Canaã, na última terça-feira (14). No assalto, ele abordou o homem que estava no caixa com uma arma e pegou R$ 350 do caixa, além de outras mercadorias do estabelecimento. Após a ação, ele fugiu em uma bicicleta. O assaltante foi preso em flagrante e encaminhado para a UDTE (Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento) de Itapira onde aguarda a audiência de custódia.

A réplica de pistola usada por ele para cometer os crimes foi apreendida. A ocorrência contou com o apoio supervisor Pontelli, GCMs Wagner, Edinaldo, Carlos Borges, e da equipe de ROMU com os guardas Edson, Gonçalves, Vedovato e Éverton e comandante Adorno.