Homem é morto a facadas dentro de casa

Na madrugada desta terça-feira (27), Willian Elias Moura, de 48 anos, foi vítima de assassinato dentro da própria residência, na Rua Leonelo Donegá, no Parque Cidade Nova.

O crime aconteceu em uma casa de fundos e no Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, uma testemunha relata que por volta das 00h30 ouviu a vítima discutindo com um homem desconhecido que estava se negando a dar dinheiro para a vítima que logo depois gritou por socorro e foi encontrada caída na garagem da residência em meio a muito sangue.

A Guarda Civil Municipal chegou ao local junto com a ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que nada pode fazer a não ser constatar o óbito do homem que não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com o B.O., Moura apresentava diversas perfurações pelo corpo, indicando ter sido vítima de facadas. A GCM percorreu o bairro com o objetivo de encontrar o agressor e o objeto usado por ele, mas nada foi localizado. Informações ainda dão conta de que a vítima seria usuária de drogas.

O Instituto de Criminalística esteve na residência e realizou os trabalhos de perícia. O delegado Alessandro Serrano Morcillo também esteve na cena do crime e o caso foi registrado como homicídio, sendo encaminhado para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) que investigará o caso.

O corpo de Moura foi retirado da casa por uma funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames que devem indicar ou não a presença de álcool ou drogas no sangue.

Fotos: Rodrigo Fernandes / MGA