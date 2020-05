Homem é preso após colocar fogo em parquinho

No final da tarde da última quarta-feira (6), uma ocorrência de danos ao patrimônio público, no canteiro central da Avenida Júlio Xavier da Silva, terminou com a prisão de Fábio de Souza, de 37 anos. Os guardas civis Gisele, Luis e Ralph estavam em patrulhamento pelo Parque Cidade Nova, quando viram Souza fazendo uma fogueira com tocos de madeira no local.

Ao se aproximarem, os GCMs deram conta de que Souza já era um indivíduo conhecido nos meios policiais e que ele tinha retirado os tocos de madeira do playground que é destinado a crianças. Souza resistiu a abordagem e desacatou os guardas civis.

O comandante da GCM, Claudemir Adorno da Costa, esteve no local da ocorrência e determinou a limpeza do espaço que estava sendo ocupado de forma irregular por Souza, que foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II para realização de laudo médico e depois à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão Anderson Cassimiro de Lima o autuou em flagrante por dano, resistência e desacato. Souza foi para UDTE (Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento) de Itapira, passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada.