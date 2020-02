Homem morre afogado no Rio Mogi Guaçu

Na manhã desta terça-feira (18), um homem foi resgatado do Rio Mogi Guaçu pelo Corpo de Bombeiros após se afogar na altura do Centro Esportivo “José Suzigan”, conhecido por Beira Rio ou Campo do Paulista, na Vila Maria.

Uma mulher que viu a vítima entrar na água e se afogar foi quem chamou por socorro.

O homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros e retirado da água. Um processo de reanimação foi feito, mas ele acabou morrendo por afogamento, sendo que a morte foi constatada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O homem não portava documentos e teve o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) sem identificação.

O caso foi registrado como encontro de cadáver pela Polícia Militar.