IBGE contratará 376 pessoas na região

Os contratados irão trabalhar na realização do Censo 2020; em Mogi Guaçu são 147 vagas disponíveis

Quer um trabalho temporário? É com esse slogan que o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou, no último dia 5, o período de inscrições para novas contratações. As inscrições para o processo seletivo simplificado podem ser feitas até o dia 24 de março, no site da empresa que aplicará a prova, o CEBRASPE (https://www.cebraspe.org.br/)

Na região da Baixa Mogiana serão contratadas 376 pessoas, conforme as vagas disponibilizadas nas cidades de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Itapira, Conchal e Santo Antônio de Posse. Os contratados irão trabalhar na realização do Censo 2020 na coleta de informações, entrevistando os moradores de todos domicílios brasileiros.

Em Mogi Guaçu, serão contratados 131 recenseadores, 13 Agentes Censitários Supervisores (ACS), 2 Agentes Censitários Municipais (ACM), 1 ACS administrativo e informática.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses (recenseador) ou de cinco meses (agentes censitários municipais / agentes censitários supervisores), podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. Os profissionais contratados temporariamente pelo IBGE também terão direito a férias e 13º salários proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido pelos editais para ACS/ACM e para recenseadores.

Um detalhe importante: as pessoas que trabalharam recentemente como temporários, para o IBGE ou qualquer outro órgão público, também poderão ser recontratados, caso sejam aprovados nesses processos seletivos do Censo 2020.

O ideal é que os recenseadores aprovados no processo seletivo sejam moradores das próprias localidades onde irão trabalhar, para economia de custos com deslocamentos e maior produtividade nas visitas domiciliares.

Recrutamento

As vagas disponibilizadas estão disponíveis no Edital nº 02/2020 (agente censitário municipal e agente censitário supervisor) e no Edital nº 03/2020 (recenseador), que estão com inscrições abertas até o próximo dia 24. Os melhores colocados em cada município ocuparão a vaga de agente censitário municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2020 na cidade. Os demais agentes censitários supervisionam as equipes de recenseadores.

PROVAS

As provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. As provas para ACM / ACS serão feitas no dia 17 de maio e as provas para recenseadores no dia 24.

Os links de acesso à documentação referente a esse conteúdo programático estão no edital. (Com informações da assessoria de imprensa do IBGE).

Vagas

Conchal – 23 vagas para recenseador /3 ACS/ 1 ACM

Itapira – 66 recenseadores/6 ACS/1 ACM

Mogi Guaçu – 131 Recenseadores/13 ACS/ 2 ACM/ 1 ACS Adm. e Informática

Mogi Mirim – 83 recenseadores/8 ACS/ 2 ACM/ 1 ACS Adm. e Informática

Santo Antônio de Posse – 20 recenseadores/2 ACS/ 1 ACM

Estiva Gerbi – 10 recenseadores/1 ACS/ 1 ACM

Remuneração

Agente Censitário Municipal (ACM) – R$ 2.100

Agente Censitário Supervisor (ACS) – R$ 1.700