Idosos comparecem em peso em escola na Zona Sul

Os idosos, pessoas acima dos 60 anos, tiveram prioridade para votarem no período da manhã por conta da pandemia. Isso porque, eles se enquadram no grupo de risco de infecção do novo coronavírus.

Na Escola Estadual Padre Longino Vastbinder, na Zona Sul, às 7 horas da manhã o público já aguardava a abertura do portão para exercer o direito do voto.

Em meio a muitos idosos que fizeram questão de comparecer as suas seções eleitorais, estava o senhor Eugênio Pereira da Silva, de 95 anos.

Consciente e com seus candidatos escolhidos, senhor Eugênio relatou à Gazeta que para ele o ato de votar é muito importante. “Exercer esse direito nos faz ser cidadão”, pontuou Silva que ainda disse que espera que os jovens tenham a mesma consciência e exercitem este direito.