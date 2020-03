Igrejas cancelam celebrações como prevenção

As missas e cultos serão transmitidos pela internet e os líderes religiosos reforçam as orientações sobre a doença

Na última quinta-feira (19), um novo decreto do bispo Dom Antônio Emídio Vilar, da Diocese de São João da Boa Vista, determinou o cancelamento de todas as missas nas igrejas católicas. No documento, o líder religioso relata que é grande o estado de atenção diante da pandemia do Covid-19. Por essa razão, a medida foi tomada como forma de prevenção pela vida e saúde da população, já que o perigo de contaminação pelo vírus é grave. Vale lembrar que, até então, as missas iriam ser mantidas, porém, com orientações e medidas cautelares como evitar abraços e orações de mãos dadas. Apenas as catequeses e as confissões comunitárias tinham sido canceladas.

O decreto também estabelece regras para outros acontecimentos da igreja como o casamento, sendo que a orientação é para que o pároco local converse com os noivos sobre a viabilidade do sacramento e que se for realizado deve ter critérios de prevenção estabelecidos. Batizados e visitas aos enfermos devem ser realizados apenas em caso de extrema urgência. Com o cancelamento das missas e demais eventos, o bispo orienta que os padres deem continuidade em suas obrigações sacerdotais em casa, como celebrar diária e privadamente a Santa Eucaristia. Para a igreja católica, os impactos do coronavírus chegam bem na época da Semana Santa, causando um acontecimento inédito ao ser determinado que todas as celebrações sejam feitas em casa.

Para o padre João Paulo Ferreira Ielo, da Matriz de Imaculada Conceição, este é o ponto do novo decreto que mais assusta. “Nós estamos acostumados a celebrar a Semana Santa com tantas pessoas e, desta vez, vamos celebrá-la de forma privativa”. Em contrapartida, João Paulo disse acreditar ser um momento de cada um rever seus cuidados com o próximo e com o meio ambiente. “Esse coronavírus tem essa letalidade, mas também pode estar nos ensinando a repensar o nosso próprio comportamento em relação aos outros”, completou o padre que lembrou que hoje em dia os fiéis podem usar os meios de comunicação como a internet, TV e rádio para acompanhar as missas de casa.

As igrejas evangélicas também optaram em cancelar os seus cultos por conta dos riscos de infecção. De acordo com o pastor Leandro Godoy Mariano, que é presidente do Conselho de Pastores de Mogi Guaçu, que atualmente tem 40 ministérios, todas as igrejas devem acatar o decreto de emergência do prefeito Walter Caveanha que recomenda a suspensão dos cultos e missas religiosas no município a partir do próximo dia 23. “Eu acredito que essa semana, a conscientização vai chegar a todos e vamos ter uma retenção”, pontuou Mariano.

O pastor Jorge Pacobello, da igreja cristã Ágape, informou que os cultos de sua igreja serão realizados na modalidade online com transmissão pelo Facebook até que uma nova determinação seja estabelecida. “Vamos continuar orientando os membros da igreja sobre os cuidados necessários preventivos com relação ao vírus e vamos continuar em oração para que não apenas o Brasil, mas todo o mundo fique livre o mais rápido possível desse mal”.