Igrejas retomam missas com a presença de fiéis

Padre João Paulo comentou que as igrejas têm seguido os protocolos

As igrejas católicas retomaram quarta-feira (8) as celebrações com a presença dos fiéis. Apesar de não haver proibição, mas recomendação de que as celebrações não fossem realizadas, a Diocese de São João da Boa Vista achou por bem seguir as solicitações da Administração Municipal. Com isto, as atividades religiosas foram retomadas seguindo ao protocolo acordado junto às autoridades municipais, há um mês.

O padre João Paulo Ferreira Ielo comentou que foi argumentado junto às autoridades municipais em saúde que as igrejas estão aptas a receber os fiéis dentro das proporções de 20% da capacidade de cada tempo, álcool gel e distanciamento entre as pessoas. “O distanciamento tem sido elogiado e seguimos rigorosamente o protocolo, com desinfecção antes da celebração e após a celebração”, justifica.

O padre reforça que a igreja é um local onde as pessoas podem ir com tranquilidade. Por outro lado, acentua a preocupação com as filas nas agências bancárias. “É um desrespeito, uma falta de humanidade. Todo mês segue esta mesma falta de respeito. Fila desumana e num atendimento demorado”, observa.