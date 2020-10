Incêndio: Chamas chegam próximas a comércios no Centro

Na noite desta segunda-feira (12), por volta das 23 horas, um incêndio em mato, ocorrido ás margens do Rio Mogi Guaçu, atrás do antigo Hotel Taguá, na Praça Cândido Rondon, assustou quem passava pelo local.

De acordo com o cabo Augusto do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o fogo teve início em um bambuzal e as chamas se espalharam pelo espaço e chegaram bem próximas aos centros comerciais localizados na Rua Vereador João da Rocha Franco.

O incêndio foi controlado rapidamente pela equipe e por pouco as chamas não atingiram os prédios comerciais, apenas dois carros que estavam dentro de um estacionamento, sendo que o proprietário informou aos bombeiros que os veículos estavam abandonados no espaço, não gerando prejuízos.

O cabo Augusto do Corpo de Bombeiros também informou que a ocorrência foi registrada como causa inconclusiva, ou seja, não sendo possível identificar as causas do incêndio. “Possivelmente alguém jogou alguma bituca de cigarro ou outra coisa que originou o fogo, mas não podemos afirmar isso”, pontuou.

Com isso, Augusto lembra que os bombeiros pedem a colaboração de toda a população para evitar as queimadas, mesmo de forma involuntária. “Não coloquem fogo em lixo, não joguem bitucas de cigarros em locais secos, evitem esse tipo de queimada”, ressaltou o cabo dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros também pede que a população denuncie qualquer tipo de queimada criminosa no telefone 193.