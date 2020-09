Incêndio: Estrada da Cachoeira está parcialmente interditada

Desde a manhã desta terça-feira (29), Bombeiros de Mogi Mirim, equipes da Prefeitura, o Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu e brigadistas com um caminhão da International Paper trabalham no combate a um incêndio em mato nas margens da Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, a Estrada da Cachoeira, no bairro da Cachoeira de Cima, em Mogi Mirim.

Segundo apurado pela Gazeta, o fogo no mato atingiu um bambuzal que se deitou sobre a pista e alastrou as chamas para o outro lado da estrada, o que fez o incêndio ganhar grandes proporções. A via, que liga Mogi Mirim e Mogi Guaçu, chegou a ser interditada.

Por volta das 17h00, o fogo nas margens da estrada foi controlado e agora, o trânsito segue parcialmente interditado pelas equipes que continuam no local trabalhando para que o fogo não tenha uma reignição e se alastre novamente.