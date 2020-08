Incêndio: Fórum pega fogo e vigilante é socorrido com queimaduras – Veja Vídeo

Um vigilante do Fórum de Mogi Guaçu sofreu queimaduras no final da tarde desta segunda-feira (10) durante um incêndio que aconteceu em algumas salas do andar de cima do prédio que fica no Morro do Ouro.

O incêndio aconteceu por volta das 17h40 e as primeiras informações dão conta de que o vigilante foi ferido no momento em que aconteceu uma explosão.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa e estaria bem.

As chamas foram contidas rapidamente pelo Corpo de Bombeiros e além de deixar uma vítima, também deixou alguns estragos no prédio do Fórum como janelas estouradas e paredes queimadas.

A Polícia Militar segue no local e assim que os fatos forem apurados serão registrados na Central de Polícia Judiciária (CPJ).