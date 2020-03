Inscrições para Festival de Teatro terminam dia 27

As inscrições para o 11º Festival de Teatro de Mogi Guaçu, promovido pela Secretaria de Cultura, estão abertas e devem ser feitas até o próximo dia 27. Para efetuar a inscrição, que é gratuita, é necessário comparecer na Secretaria de Cultura ou enviar o material pelos Correios.

É requerida uma série de documentos, como ficha técnica do espetáculo, contendo mapa de iluminação e cenário; sinopse do espetáculo; autorização junto a SBAT e ECAD (no caso de selecionado), entre outros.

As apresentações são programadas para o mês de maio, no Teatro Tupec do Centro Cultural. A premiação está marcada para o dia 23 de maio, às 16 horas, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural. Os valores dos prêmios são de R$ 4 mil (1º lugar), R$ 3 mil (2º lugar) e R$ 2 mil (3º lugar) e do 4º ao 6º lugar (R$ 2 mil).

Todos também ganham troféus, assim como os apontados como melhor direção, melhor atriz e melhor ator. Há menção honrosa aos que se destacarem nos seguintes quesitos: cenário, figurino, iluminação, sonoplastia, maquiagem, atriz e ator revelação, atriz e ator coadjuvante.