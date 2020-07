Inspetor Eduardo da GCM morre vítima da Covid-19 – Veja Vídeo

Morreu na noite desta quarta-feira (29) vítima da Covid-19, o inspetor Eduardo da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu.

Paulo Eduardo Archângelo, de 59 anos, ingressou na GCM em 1984. Em outubro deste ano, o inspetor completaria 36 anos de serviços prestados à população guaçuana. Eduardo começou a sentir dores nas costas e foi diagnosticado com pneumonia e consequentemente o novo coronavirus. Com problemas cardíacos, ele não resistiu e faleceu vítima da doença. Nesta quinta-feira (30), a GCM fez um cortejo ao amigo até o Cemitério do Jardim Novo, onde foi sepultado as 11horas. A GCM de Mogi Guaçu está de luto e todos lamentam a perda do inspetor Eduardo que deixa a esposa Paula Archângelo e 3 filhas.