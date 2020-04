Isis Helena: prisão da mãe é temporária por cinco dias

A prisão temporária de Jennifer Natália Pedro ocorreu na manhã desta sexta-feira (17) após decisão da Justiça

A mãe da pequena Ísis Helena Rosa Schotem, de um ano e 10 meses, Jennifer Natália Pedro, 21, foi presa na manhã desta sexta-feira (17), após 48 dias do desaparecimento de sua filha, que aconteceu em 2 de março, na casa da família, em Itapira. Jennifer foi conduzida à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Mogi Guaçu por volta das 6h00, onde as investigações estão concentradas. A Polícia Civil não informou o que motivou a prisão temporária da mãe da bebê.

Ela foi presa após a Justiça decretar sua prisão temporária por cinco dias. O pedido foi feito pela equipe de investigação comanda pela delegada da DIG, Edna Salgado Martins. Como as investigações seguem em sigilo, a delegada e o delegado seccional José Antônio Carlos de Souza apenas informaram que a prisão aconteceu para a continuidade das investigações. Na última quinta-feira (16), as buscas pela menina foram retomadas em Itapira e aconteceram em uma região rural da cidade conhecida como Duas Pontes.

O delegado seccional e policiais civis da DIG estiveram presentes nos trabalhos que contaram com o apoio das equipes da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal, bombeiros voluntários, membros da Promotoria de Justiça, investigadores do SIG (Serviço de Investigações Gerais) de Itapira e do delegado titular da cidade Anderson Cassimiro de Lima. Cães farejadores vindos da Capital Paulista também participaram das buscas e teriam sentido o cheiro de Jennifer e de Ísis no local vasculhado.

O advogado de Jennifer, João Pellicer, informou que a cliente não é suspeita, mas foi presa temporariamente para averiguações. Em novo depoimento prestado nesta sexta, ela manteve o discurso de que não participou direta ou indiretamente do desaparecimento da filha, segundo ele.

Sumiço

No dia 2 de março, Jennifer procurou a Polícia Civil para relatar que a filha havia sumido da casa da família que fica na Rua Espanha, Jardim Raquel, no intervalo em que ela saiu para levar outro filho na creche. Ela ainda disse que a bebê estava dormindo e ficou na companhia de seu avô, um senhor de 90 anos de idade que tem um quadro suspeito de Mal de Alzheimer.

Ao retornar para a residência, cerca de duas horas depois, a mãe contou que observou que Ísis Helena havia desaparecido de forma misteriosa, sendo impossível ela ter saído engatinhando sozinha, já que possuí microcefalia e toma remédios controlados. Ao longo dos dias, a mãe da criança mudou a versão dizendo que havia saído com a avó para ir ao banco. Com a prisão de Jennifer Natália Pedro, a Polícia Civil espera esclarecer o caso.