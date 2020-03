Itapira: Equipes entram em quarto dia de buscas por bebê

O quarto dia de buscas pela bebê desaparecida em Itapira se iniciou nesta quinta-feira (5) como o previsto, já que até agora a criança ainda não foi encontrada. A novidade do dia é que a área de buscas chegou a se estender até a cidade de Mogi Mirim.

No entanto, o trabalho na cidade vizinha já foi encerrado. Isso porque, informações de que a menina estaria em uma estrada não foram confirmadas.

Com isso, as equipes de socorro dos Bombeiros, das Polícias Civil e Militar, da Guarda Civil Municipal, além da GCM de Jaguariúna com o apoio de cães farejadores, voltaram para Itapira para dar prosseguimento nas buscas.

Vale lembrar que a mãe da bebê, que tem 1 ano e 10 meses, relatou a Polícia Civil que na manhã da última segunda-feira (2), deixou a filha na companhia do avô em casa para levar outro filho na creche, sendo que quando voltou não encontrou mais a filha que teria segundo ela, sumido de forma misteriosa da residência.

A princípio o caso está sendo tratado como subtração de incapaz e segue na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) tendo a frente a delegada Cintia Palma Rubim.