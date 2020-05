Itapira: município libera comércio e igrejas

Em Itapira, as atividades econômicas também poderão ser retomadas a partir da próxima segunda-feira (1º de junho), incluindo o comércio em geral, imobiliárias, escritórios, concessionárias e lojas de veículo. As regras detalhadas para o funcionamento de cada setor estão descritas em edital publicado ontem (29) no Jornal Oficial Eletrônico de Itapira.

Entre estas regras estão utilização de máscara por todos os funcionários e clientes, disponibilização de frasco com álcool em gel 70% na entrada e na saída do estabelecimento. No caso do comércio, foi imposta a proibição de uso de provador ou de prova dos produtos em geral e, sendo inevitável, higienizá-los após cada prova. Uso de proteção de vidro ou policarbonato para separar funcionários de clientes nos caixas e guichês é outra exigência.

Ao contrário das demais cidades da microrregião, o município também liberou os cultos religiosos, mas todos atrelados também ao cumprimento de regras, entre as quais, respeitando o limite mínimo de 40% da capacidade e o distanciamento social. Fica ainda vedada a participação de pessoas acima de 60 anos que possuam comorbidades, ou seja, doenças como pressão alta, diabetes e, portanto, integram o grupo de risco para a Covid-19.