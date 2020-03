Itapira: Polícia procura por bebê desaparecida

A Polícia Civil de Itapira está buscando desde a manhã desta segunda-feira (2), o paradeiro de uma bebê de 1 ano e 10 meses que desapareceu de forma misteriosa de sua casa, na Rua Espanha, na Vila Ilze.

A mãe da criança, uma atendente, de 21 anos, procurou a polícia por conta própria para relatar que a filha havia sumido no intervalo em que ela saiu para levar o outro filho na creche.

Ela ainda disse que a bebê estava em casa na companhia de seu avô; um senhor de idade que tem Mal de Alzheimer.

Quando ela retornou a residência, observou que a filha tinha desaparecido de forma misteriosa, sendo impossível ela ter saído engatinhando sozinha, já que possuí leucomalácia, uma forma de lesão cerebral.

O caso foi registrado como subtração de incapaz e as autoridades policiais da cidade e região seguem na busca pela criança.

Qualquer informação que leve ao paradeiro da bebê pode ser passada a Polícia Militar, no 190, a Guarda Civil Municipal, no 153 ou no telefone da Polícia Civil de Itapira, o 19-363-1287.

