Janela partidária aberta até 3 de abril

Vereadores que pretendem ser candidatos poderão mudar de partido dentro do prazo estipulado pelo TSE, sem punições

Desde o último dia 5, os vereadores que pretendem disputar a reeleição ou a Prefeitura de sua cidade podem mudar de partido sem sofrer nenhuma punição da legenda. O prazo da chamada janela partidária termina no dia 3 de abril, seis meses antes do pleito. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro e o segundo turno no dia 25 do mesmo mês.

Pelo calendário eleitoral, elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão responsável pela organização das eleições, o prazo é considerado para a justa causa necessária para a mudança partidária dos detentores do cargo de vereador que queiram concorrer às eleições majoritárias (Prefeitura) ou proporcionais (reeleição). Ao trocarem de partido, os parlamentares buscam mais recursos e apoio político para as campanhas.

Em Mogi Guaçu, o presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti, foi o primeiro a confirmar que deixou o PTB, mesmo partido do prefeito Walter Caveanha. O pedido de desfiliação foi entregue nesta sexta-feira (6). “Entreguei minha desfiliação e tenho até 3 de abril para decidir sobre qual partido irei”, comentou com a Gazeta ao informar que estuda alguns convites, entre eles do PSDB, Cidadania e Democratas. “Devo divulgar minha decisão até o final de março”.

A reportagem apurou que a maioria dos 11 vereadores deve mudar de partido durante a janela. Inicialmente, somente Thomaz Caveanha (PTB) e Fábio Aparecido Luduvirge Filetti (PSDB) manterão suas siglas. A maioria prefere ainda não confirmar o destino, mas o assunto é amplamente discutido nos bastidores.

Os vereadores Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (PSD) e Natalino Tony Silva (PSD) admitiram que estudam o cenário, a fim de decidir se irão manter-se filiados ou migrarão para outro partido. “É uma dúvida, mas estou estudando”, comentou Natalino e Guilherme complementou: “analisando ainda alguns convites, entre eles o Cidadania”.

Já o vereador Jéferson Luís da Silva confirmou que estuda alguns convites e que deve, sim, deixar as fileiras do PROS. “É praticamente certeza que farei essa troca, mas estou estudando os convites e avaliando. Minha linha deve ser a sigla que estiver alinhadacom a direita”, ressaltou.

A Gazeta apurou que os vereadores Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde, deve deixar o PP e filiar-se ao PL do vice-prefeito Daniel Rossi, assim como Elias dos Santos, o Pastor Elias, que deixaria o PSC. Já os vereadores Luís Zanco Neto (PTC) e Francisco Magela Inácio, o Chicão do Açougue, filiado ao PSD, podem engrossar as fileiras do PTB. “Tive uma conversa com o Marcos (presidente do PSD local) e ele está dizendo que vai montar grupo, mas estou de malas prontas para o PTB. Eu e o vereador Zanco. Agora, se o Marcos conseguir montar o grupo devo me manter no PSD, partido que me elegeu”, ressaltou.

Calendário

Outras datas previstas no calendário eleitoral devem ser seguidas pelos candidatos e partidos que vão disputar o pleito. No dia 4 de abril, todos os partidos que pretendem disputar as eleições devem estar com registro aprovado pelo TSE.

No dia 16 de junho, a Corte deve divulgar o valor corrigido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), criado pelo Congresso. Conforme o orçamento da União, R$ 2 bilhões estão previstos para o fundo.

Em julho, os partidos estão autorizados a promover as convenções internas para escolha de seus candidatos, que deverão ter os registros das candidaturas apresentados à Justiça Eleitoral até 15 de agosto.

No dia seguinte, a propaganda eleitoral está autorizada até 3 de outubro, dia anterior ao primeiro turno.